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Час грає проти ворога. Бої за Бахмут стали найдорожчими для РФ за всю війну, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни. Час не грає на руку російським загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - написала вона.

За словами Маляр, час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих, яку росіяни втратили з метою захопити Бахмут не виправдовують себе з точки зору військової доцільності.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Аналітики ISW також повідомляли, що ПВК "Вагнера" втратила значну кількість найманців в районі Бахмута.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський пояснював, чому важливо втримати Бахмут.

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