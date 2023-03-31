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ПВК "Вагнера" втратила значну кількість живої сили в районі Бахмута, - ISW

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П'ятниця 31 березня 2023 05:12
ПВК "Вагнера" втратила значну кількість живої сили в районі Бахмута, - ISW Фото: Росіяни втратили величезну кількість людей в районі Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

ПВК "Вагнера" та російська армія, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута, що ще більше стримуватиме наступ Росії на Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Компанія "Вагнера" розгорнула переважну більшість своїх сил для підтримки наступу на Бахмут, внаслідок чого зазнала значних втрат у боях за місто.

Старший військовий радник місії Сполученого Королівства при ОБСЄ Ієн Стаббс повідомив, що після битв у районі Бахмута загинуло або було поранено 30 тис. російських військових і "вагнерівців". Їм терміново потрібно поповнити свій особовий склад

Аналітики інституту вивчення війни вважають, що ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції як в районі Бахмута, так і на інших напрямках. У подальшому значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть їх здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, які воюють в Україні.

Ключові висновки ISW:

  • Путін підписав указ про початок піврічного циклу весняного призову на строкову військову службу. З 1 квітня по 15 липня призвуть 147 тисяч росіян.
  • ФСБ заарештувала кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича в Єкатеринбурзі Свердловської області за звинуваченням у шпигунстві.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада не має наміру силою виганяти УПЦ з Києво-Печерської лаври.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута, а також на ділянці Авдіївка – Донецьк.
  • Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що плани щодо забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції еволюціонували.
  • Помилувані "вагнерівці" продовжують вчиняти злочини в Росії після закінчення контрактної служби.
  • Російська окупаційна влада намагається створити умови для виборів у вересні 2023 року шляхом подальшої інтеграції окупованих територій у російський правовий апарат.

Раніше ми писали, що українські прикордонники відбили у Бахмуті два ворожі штурми "вагнерівців".

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" облаштувала базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті.

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Бахмут Війна Росії проти України Вагнерівці
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