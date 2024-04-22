Час дискусій минув. Кулеба звернувся до міністрів оборони та закордонних справ ЄС

Україна здатна запобігти найгіршим сценаріям, якщо союзники почнуть діяти разом й без страху. Конкретні рішення щодо допомоги нашій країні необхідні вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу, якого цитує відомство.

Під час звернення до міністрів оборони, а також закордонних справ країн-членів Європейського союзу (ЄС) Дмитро Кулеба проінформував колег щодо критичних потреб України на тлі російської агресії. Зокрема він нагадав заклик президента України Володимира Зеленського щодо негайних дій, а не дискусій.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", - заявив міністр.

Зокрема, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим, Кулеба привітав рішення Палати представників Конгресу Сполучних Штатів Америки щодо надання пакета підтримки Україні. Водночас голова МЗС зауважив, що європейському континенту не варто розслаблятись, оскільки захист Європи - є справою європейців.

"По-друге, за пів року дискусій в США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", - додав Кулеба.

В кінці міністр закордонних справ України зауважив, що Росію зупиняє сила, а обережність - лише провокує. Єдиним виходом не дати диктатору Володимиру Путіну запалити ще більшу війну в Європі - нанести його армії болісні втрати.

"Окремою темою розмови став також захист енергетичної системи України від російського терору та зміцнення стійкості нашої держави, захисту міст і громад, посилення українських воїнів", - додає міністерство.

Головні потреби України

На тлі посилення масованих обстрілів по території України, а також загострення по полі бою, головними потребами України сьогодні є:

системи протиповітряної оборони й ракети для неї;

артилерійські снаряди.

Питання посилення нашої протиповітряної оборони обговорювалось під час засідання Ради Україна-НАТО, підсумки якого можна почитати за посиланням.

Тим часом Зеленський розповідав, що найгарячішими напрямками фронту є: