США видаватимуть "ювілейний паспорт" з Трампом, але не всім

У Сполучених Штатах запроваджують унікальні закордонні паспорти до великого ювілею країни. На сторінках документа вперше з'явиться портрет чинного глави держави Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Наголошується, що Дональд Трамп стане першим в історії президентом, чиє зображення розмістять у проїзному документі за його життя. Концепцію розробляли кілька місяців і остаточне рішення вже ухвалили.

На внутрішній сторінці надрукують фото Трампа і це буде зображення політика із суворим обличчям, йдеться у матеріалі.

Але отримати таку книжку зможуть не всі - поки що вона буде доступна лише у паспортному столі Вашингтона. Видаватимуть документ виключно за запитом заявника. Ті, хто не хоче бачити Трампа у своєму паспорті, зможуть обрати стандартний варіант.

Оновлений дизайн та посилений захист

Зміни торкнуться і зовнішнього вигляду. На обкладинці напис "Сполучені Штати Америки" виконають жирним золотим шрифтом. Слово "Паспорт" перенесуть донизу. Це зворотний порядок порівняно зі звичайними зразками.

Головні особливості новинки:

• золотий прапор на задній обкладинці;

• число 250, оточене зірками;

• персоналізовані ілюстрації всередині.

Речник Держдепу Томмі Піготт пояснив деталі: "У липні, коли Сполучені Штати святкують 250-річчя Америки, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події. Ці паспорти матимуть персоналізовані ілюстрації та покращені зображення, зберігаючи при цьому ті ж самі функції безпеки, які роблять паспорт США найбезпечнішим документом у світі".

Хто ще з президентів потрапляв у паспорти

Зазвичай американські документи містять лише зображення лідерів минулого. До цього часу в паспортах можна було побачити лише чотирьох президентів. Це ті, чиї профілі викарбувані на горі Рашмор у Південній Дакоті.

Йдеться про Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Тепер до цього почесного списку долучиться і Дональд Трамп.

Сучасні паспорти також наповнені іншими символами свободи. У них є зображення Статуї Свободи, Дзвону Свободи та Залу Незалежності. Також там цитують Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Джона Кеннеді.