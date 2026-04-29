США видаватимуть "ювілейний паспорт" з Трампом, але не всім

08:16 29.04.2026 Ср
3 хв
Планується випустити лімітовану версію до 250-річчя незалежності Америки, але від портрета Трампа можна буде і відмовитись
aimg Пилип Бойко
США видаватимуть "ювілейний паспорт" з Трампом, але не всім Фото: паспорт США (Getty Images)

У Сполучених Штатах запроваджують унікальні закордонні паспорти до великого ювілею країни. На сторінках документа вперше з'явиться портрет чинного глави держави Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Читайте також: У Держдепі заперечили, що чиновниця у справах України йде у відставку через Трампа

Наголошується, що Дональд Трамп стане першим в історії президентом, чиє зображення розмістять у проїзному документі за його життя. Концепцію розробляли кілька місяців і остаточне рішення вже ухвалили.

На внутрішній сторінці надрукують фото Трампа і це буде зображення політика із суворим обличчям, йдеться у матеріалі.

Але отримати таку книжку зможуть не всі - поки що вона буде доступна лише у паспортному столі Вашингтона. Видаватимуть документ виключно за запитом заявника. Ті, хто не хоче бачити Трампа у своєму паспорті, зможуть обрати стандартний варіант.

Оновлений дизайн та посилений захист

Зміни торкнуться і зовнішнього вигляду. На обкладинці напис "Сполучені Штати Америки" виконають жирним золотим шрифтом. Слово "Паспорт" перенесуть донизу. Це зворотний порядок порівняно зі звичайними зразками.

Головні особливості новинки:

• золотий прапор на задній обкладинці;
• число 250, оточене зірками;
• персоналізовані ілюстрації всередині.

Речник Держдепу Томмі Піготт пояснив деталі: "У липні, коли Сполучені Штати святкують 250-річчя Америки, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події. Ці паспорти матимуть персоналізовані ілюстрації та покращені зображення, зберігаючи при цьому ті ж самі функції безпеки, які роблять паспорт США найбезпечнішим документом у світі".

Хто ще з президентів потрапляв у паспорти

Зазвичай американські документи містять лише зображення лідерів минулого. До цього часу в паспортах можна було побачити лише чотирьох президентів. Це ті, чиї профілі викарбувані на горі Рашмор у Південній Дакоті.

Йдеться про Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Тепер до цього почесного списку долучиться і Дональд Трамп.

Сучасні паспорти також наповнені іншими символами свободи. У них є зображення Статуї Свободи, Дзвону Свободи та Залу Незалежності. Також там цитують Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Джона Кеннеді.

Актуальні новини про українські документи

Ми вже повідомляли, що українські ветерани можуть оформити електронне посвідчення в застосунку "Дія". Причому це можна буде зробити ще до отримання паперового документа.

Також ми інформували про нюанси у випадку, якщо водій втратив своє посвідчення на право керування. Роз'яснювали, чи треба заново проходити навчання в автошколі та складати іспити.

Також уточнювали, як чоловікам оформити закордонний паспорт за межами України. Річ у тому, що в Україні більше не працює тимчасовий дозвіл на використання закордонних паспортів із продовженим терміном дії.

Росіяни вдарили по цивільних на Сумщині та Харківщині, є постраждалі
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО