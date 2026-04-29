США видаватимуть "ювілейний паспорт" з Трампом, але не всім
У Сполучених Штатах запроваджують унікальні закордонні паспорти до великого ювілею країни. На сторінках документа вперше з'явиться портрет чинного глави держави Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Наголошується, що Дональд Трамп стане першим в історії президентом, чиє зображення розмістять у проїзному документі за його життя. Концепцію розробляли кілька місяців і остаточне рішення вже ухвалили.
На внутрішній сторінці надрукують фото Трампа і це буде зображення політика із суворим обличчям, йдеться у матеріалі.
Але отримати таку книжку зможуть не всі - поки що вона буде доступна лише у паспортному столі Вашингтона. Видаватимуть документ виключно за запитом заявника. Ті, хто не хоче бачити Трампа у своєму паспорті, зможуть обрати стандартний варіант.
Оновлений дизайн та посилений захист
Зміни торкнуться і зовнішнього вигляду. На обкладинці напис "Сполучені Штати Америки" виконають жирним золотим шрифтом. Слово "Паспорт" перенесуть донизу. Це зворотний порядок порівняно зі звичайними зразками.
Головні особливості новинки:
• золотий прапор на задній обкладинці;
• число 250, оточене зірками;
• персоналізовані ілюстрації всередині.
Речник Держдепу Томмі Піготт пояснив деталі: "У липні, коли Сполучені Штати святкують 250-річчя Америки, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США на честь цієї історичної події. Ці паспорти матимуть персоналізовані ілюстрації та покращені зображення, зберігаючи при цьому ті ж самі функції безпеки, які роблять паспорт США найбезпечнішим документом у світі".
Хто ще з президентів потрапляв у паспорти
Зазвичай американські документи містять лише зображення лідерів минулого. До цього часу в паспортах можна було побачити лише чотирьох президентів. Це ті, чиї профілі викарбувані на горі Рашмор у Південній Дакоті.
Йдеться про Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Тепер до цього почесного списку долучиться і Дональд Трамп.
Сучасні паспорти також наповнені іншими символами свободи. У них є зображення Статуї Свободи, Дзвону Свободи та Залу Незалежності. Також там цитують Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Джона Кеннеді.
