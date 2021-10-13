Чалый: говорить, что ЕС поддержал закон об олигархах неправильно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-посла Украины в США (2015-2019) Валерия Чалого в эфире "Канала 24".

"Я не считаю, что формулировка "ЕС поддержал принятие антиолигархического закона" истинна. Это не так. ЕС поддержал принятие юридически выверенного совершенного законодательства против частных лиц, которые именно работают в этой сфере. Поэтому ЕС аккуратно, не вмешиваясь в наши внутренние дела, намекает на то, что процесс деолигархизации правильный, но он должен проходить строго в правовом русле", - заявил дипломат.

По его словам, дискуссионный закон об олигархах содержит много противоречий и теперь противозаконно направлен на подпись главе парламента.

"Закон, который сейчас обсуждается - в нем есть много проблем, много неувязок. Он (законопроект - прим.) противозаконно был направлен сейчас на подпись", - добавил Чалый.