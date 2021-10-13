Чалий: говорити, що ЄС підтримав закон про олігархів неправильно

Інформація, що Європейський союз підтримав прийняття закону про олігархів не відповідає дійсності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-посла України в США (2015-2019) Валерія Чалого в ефірі "Каналу 24".
"Я не вважаю, що формування "ЄС підтримав прийняття антиолігархічного закону" правдиве. Це не так. ЄС підтримав прийняття юридично вивіреного досконалого законодавства проти приватних осіб, які саме працюють у цій сфері. Тому ЄС акуратно, не втручаючись у наші внутрішні справи, натякає на те, що процес деолігархізації правильний, але він має проходити чітко в правовому руслі", - заявив дипломат.
За його словами, дискусійний закон про олігархів містить багато протиріч і наразі протизаконно направлений на підпис голові парламенту.
"Закон, який зараз дискутується - в ньому є багато проблем, багато неузгодженостей. Він (законопроект – прим.) протизаконно був направлений зараз на підпис", - додав Чалий.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.
24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.
Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.