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Чалый: говорить, что ЕС поддержал закон об олигархах неправильно

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Киев, Среда 13 октября 2021 18:17
Чалый: говорить, что ЕС поддержал закон об олигархах неправильно Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Информация, что Европейский союз поддержал принятие закона об олигархах не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-посла Украины в США (2015-2019) Валерия Чалого в эфире "Канала 24".

"Я не считаю, что формулировка "ЕС поддержал принятие антиолигархического закона" истинна. Это не так. ЕС поддержал принятие юридически выверенного совершенного законодательства против частных лиц, которые именно работают в этой сфере. Поэтому ЕС аккуратно, не вмешиваясь в наши внутренние дела, намекает на то, что процесс деолигархизации правильный, но он должен проходить строго в правовом русле", - заявил дипломат.

По его словам, дискуссионный закон об олигархах содержит много противоречий и теперь противозаконно направлен на подпись главе парламента.

"Закон, который сейчас обсуждается - в нем есть много проблем, много неувязок. Он (законопроект - прим.) противозаконно был направлен сейчас на подпись", - добавил Чалый.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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Дмитрий Разумков
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