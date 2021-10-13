Чалий: говорити, що ЄС підтримав закон про олігархів неправильно

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-посла України в США (2015-2019) Валерія Чалого в ефірі "Каналу 24".

"Я не вважаю, що формування "ЄС підтримав прийняття антиолігархічного закону" правдиве. Це не так. ЄС підтримав прийняття юридично вивіреного досконалого законодавства проти приватних осіб, які саме працюють у цій сфері. Тому ЄС акуратно, не втручаючись у наші внутрішні справи, натякає на те, що процес деолігархізації правильний, але він має проходити чітко в правовому руслі", - заявив дипломат.

За його словами, дискусійний закон про олігархів містить багато протиріч і наразі протизаконно направлений на підпис голові парламенту.

"Закон, який зараз дискутується - в ньому є багато проблем, багато неузгодженостей. Він (законопроект – прим.) протизаконно був направлений зараз на підпис", - додав Чалий.