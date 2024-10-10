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Чалий: Мир настане після ескалації, а не навпаки

Четвер 10 жовтня 2024 09:36
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Чалий: Мир настане після ескалації, а не навпаки Фото: Валерій Чалий, дипломат (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Мир в Україні наступить лише після ескалації. Для цього потрібно залучати до війни й інші країни.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна розповів експосол України у США та голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

За словами Чалия, пересидіти війну не вдасться, у зв'язку з чим Україні та її партнерам необхідно шукати асиметричних дій та засобів по відношенню до Росії.

"Треба робити так, щоб інші країни також були в цій війні. Я впевнений, мир наступить після ескалації, а не навпаки. Тобто, якщо ми покажемо ескалацію зі свого боку, і що на нашому боці поляки, литовці, французи, якщо не будемо боятися мати пілотів з цих країн - французів на "Міражах", американських ветеранів на F-16, якщо створимо таку бригаду тристоронню і задіємо на кордоні, Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) почне кричати", - пояснив він.

Дипломати додав, що після цього Росія усвідомить, що дороги назад немає й почне шукати "куди направити все це".

Загроза конфлікту між Росією та НАТО

На початку 2024-го німецьке видання Bild представило сценарій військових навчань, в яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східних кордонах НАТО. Представник Північноатлантичного альянсу прокоментував цю інформацію, зазначивши, що сценарії навчань є умовними та використовуються для оцінки військових можливостей у різних регіонах.

Литовське Міністерство оборони, своєю чергою, підкреслило, що наразі немає реальних загроз з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосередила свої зусилля на конфлікті в Україні.

Водночас як відзначив президент Фінляндії Александр Стубб, сьогодні НАТО повертається до первинного завдання, для якого альянс й створювався, тобто, стримування загроз зі Сходу.

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