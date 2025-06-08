Canadian Shield-2025. Що потрібно України для перемоги на турнірі: шанси цілком реальні

Збірна України поступилась Канаді та йде останньою в таблиці міжнародного товариського турніру в канадському Торонто. Втім, "синьо-жовті" не втратили шансів на загальний успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати 1-го туру.
Підопічні Сергія Реброва не порадували уболівальників, показавши абсолютно безхарактерну гру з господарями, яка могла завершитись одним з найбільших розгромів в історії. Втім, два голи під завісу матчу зберегли репутацію команди і подарували шанс на загальний успіх в турнірі.
Тим більше, що й в другому матчі стартового туру сталася несподіванка. Рейтинг-аутсайдер змагання – Нова Зеландія несподівано переграла суперників з Кот-д'Івуару (1:0). Єдиний гол забив півзахисник австрійського "Санкт-Пельтена" Елія Джаст.
Результати першого туру
Канада – Україна – 4:2
Голи: Дж. Девід, 4, 24, П. Девід, 31, Б'юкенен, 82 - Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пенальті)
Нова Зеландія – Кот-д'Івуар – 1:0
Гол: Джаст, 41
Турнірне положення команд:
У вівторок, 10 червня, в наступний ігровий день турніру, відбудуться такі поєдинки (вказано київський час початку матчів, за яким ігри стартують фактично вже в середу, 11-го числа):
"Синьо-жовтим" для загального успіху потрібно перемогти новозеландців, причому з якомога більшим рахунком та сподіватися на успіх івуаріців. У такому випадку всі учасники Canadian Shield 2025 наберуть по три очки і все вирішуватиме різниця м'ячів. І це ще один стимул шукати щастя біля воріт суперників.
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