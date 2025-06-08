Canadian Shield-2025. Что нужно Украине для победы на турнире: шансы вполне реальны

Сборная Украины уступила Канаде и идет последней в таблице международного товарищеского турнира в канадском Торонто. Впрочем, "сине-желтые" не потеряли шансов на общий успех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты 1-го тура.
Подопечные Сергея Реброва не порадовали болельщиков, показав абсолютно бесхарактерную игру с хозяевами, которая могла завершиться одним из крупнейших разгромов в истории. Впрочем, два гола под занавес матча сохранили репутацию команды и подарили шанс на общий успех в турнире.
Тем более, что и во втором матче стартового тура произошла неожиданность. Рейтинг-аутсайдер соревнования - Новая Зеландия неожиданно переиграла соперников из Кот-д'Ивуара (1:0). Единственный гол забил полузащитник австрийского "Санкт-Пельтена" Элия Джаст.
Результаты первого тура
Канада - Украина - 4:2
Голы: Дж. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 - Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (пенальти)
Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар - 1:0
Гол: Джаст, 41
Турнирное положение команд:
Во вторник, 10 июня, в следующий игровой день турнира, состоятся следующие поединки (указано киевское время начала матчей, по которому игры стартуют фактически уже в среду, 11-го числа):
"Сине-желтым" для общего успеха нужно победить новозеландцев, причем с как можно большим счетом и надеяться на успех ивуарцев. В таком случае все участники Canadian Shield 2025 наберут по три очка и все будет решать разница мячей. И это еще один стимул искать счастье у ворот соперников.
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