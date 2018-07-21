Бывший премьер Испании ушел с должности главы "Народной партии"
Перед новым главой политсилы стоит задача восстановить поддержку партии накануне выборов в 2019 году
Бывший глава правительства Испании Мариано Рахой оставил должность главы "Народной партии", а новым руководителем политсилы стал Пабло Касадо, передает издание ВВС.
Перед новым лидером партии поставлена задача восстановить поддержку политической силы накануне муниципальных, региональных и европейских выборов в 2019 году.
Указано, что 37-летний Касадо занимает жесткую позицию в отношении каталонских сепаратистов, а также выступает за уменьшение налогов в стране.
Напомним, парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала. За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента, что автоматически отправило в отставку премьера Мариано Рахоя и весь состав правительства.
Ранее Рахой признал свое поражение и выразил готовность первым поздравить Педро Санчеса, который станет следующим премьер-министром.
Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли по решению суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".
Отметим, что 24 мая 2018 года испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафов за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую партию. Это дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании.