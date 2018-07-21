Бывший премьер Испании ушел с должности главы "Народной партии"

Перед новым главой политсилы стоит задача восстановить поддержку партии накануне выборов в 2019 году

Бывший глава правительства Испании Мариано Рахой оставил должность главы "Народной партии", а новым руководителем политсилы стал Пабло Касадо, передает издание ВВС.

Перед новым лидером партии поставлена ​​задача восстановить поддержку политической силы накануне муниципальных, региональных и европейских выборов в 2019 году.

Указано, что 37-летний Касадо занимает жесткую позицию в отношении каталонских сепаратистов, а также выступает за уменьшение налогов в стране.

Напомним, парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала. За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента, что автоматически отправило в отставку премьера Мариано Рахоя и весь состав правительства.

Ранее Рахой признал свое поражение и выразил готовность первым поздравить Педро Санчеса, который станет следующим премьер-министром.

Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли по решению суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Отметим, что 24 мая 2018 года испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафов за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую партию. Это дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании.