Колишній прем’єр Іспанії залишив посаду глави "Народної партії"

Перед новим очільником політсили стоїть завдання відновити підтримку партії напередодні виборів у 2019 році

Колишній очільник уряду Іспанії Маріано Рахой залишив посаду глави "Народної партії", а новим керівником політсили став Пабло Касадо, передає видання ВВС.

Перед новим лідером партії поставлено завдання відновити підтримку політичної сили напередодні муніципальних, регіональних та європейських виборів у 2019 році.

Вказано, що 37-річний Касадо займає жорстку позицію щодо каталонських сепаратистів, а також виступає за зменшення податків у країні.

Нагадаємо, парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал. За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту, що автоматично відправило у відставку прем’єра Маріано Рахоя і весь склад уряду.

Раніше Рахой визнав свою поразку і висловив готовність першим привітати Педро Санчеса, який стане наступним прем’єр-міністром.

Питання висловлення недовіри уряду Рахоя у парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією".

Зазначимо, що 24 травня 2018 року іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу партію. Ця справа стала однією з найбільших корупційних скандалів у сучасній історії Іспанії.