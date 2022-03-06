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Бывший посол США в России Макфол призывает отдать Украине 70 истребителей

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 04:26
Бывший посол США в России Макфол призывает отдать Украине 70 истребителей Фото: Майкл Макфол (facebook.com/amb.mcfaul)
Автор: Роман Мирончук

Бывший посол США в России, который также был советником США по нацбезопасности, Майкл Макфол призывает НАТО отдать Украине 70 истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Майкла Макфола.

"Пожалуйста, лидеры НАТО, направьте все истребители МиГ, которые у нас есть - всего 70, только 27 в Польше - в Украину прямо сейчас. Сейчас!" - призвал Макфол.

Он также добавил, что как только Польша, Болгария, Румыния и Словакия отправят эти самолеты в Украину, другие страны НАТО должны отправить авиаподкрепление в эти прифронтовые государства.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной. По его словам, украинская армия сейчас сдерживает российских оккупантов, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации.

Мы также писали о том, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 миллионов евро. Также украинцам будет оказана и другая помощь.

При этом беженцы из Украины получат право на проживание в ЕС на протяжении минимум года. Они смогут получить доступ к рынку труда, медицине, образованию и т.д.

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