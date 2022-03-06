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Колишній посол США в Росії Макфол закликає віддати Україні 70 винищувачів

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Неділя 06 березня 2022 04:26
Колишній посол США в Росії Макфол закликає віддати Україні 70 винищувачів Фото: Майкл Макфол (facebook.com/amb.mcfaul)
Автор: Роман Мирончук

Колишній посол США в Росії, який також був радником США з нацбезпеки, Майкл Макфол закликає НАТО віддати Україні 70 винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Майкла Макфола.

"Будь ласка, лідери НАТО, направте всі винищувачі МіГ, які у нас є - всього 70, тільки 27 в Польщі - в Україну прямо зараз. Зараз!"- закликав Макфол.

Він також додав, що як тільки Польща, Болгарія, Румунія і Словаччина відправлять ці літаки в Україну, інші країни НАТО повинні відправити авіапідкріплення в ці прифронтові держави.

Нагадаємо, глава офісу президента України Андрій Єрмак закликав Захід ввести безпольотну зону над Україною. За його словами, українська армія зараз стримує російських окупантів, але ЗСУ потрібна зброя проти танків і авіації.

Ми також писали про те, що Євросоюз виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 мільйонів євро. Також українцям буде надана й інша допомога.

При цьому біженці з України отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року. Вони зможуть отримати доступ до ринку праці, медицини, освіти і т. д.

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