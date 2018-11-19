Бывший депутат Верховной рады возглавил "парламент" ОРДО

Фото: Владимир Бидевка (из открытых источников)

Владимир Бидевка возглавил "народный совет ДНР"

Так называемый "парламент" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" возглавил бывший нардеп от Коммунистической партии Владимир Бидевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию сепаратистских СМИ.

Сообщается, что сегодня Бидевка, который является членом "фракции "Донецкая республика", возглавил "народный совет". Отметим, по результатам парламентских выборов 2012 года он был избран народным депутатом Украины по спискам КПУ.

В 2014 году Бидевка поддержал антиукраинское движение на Донбассе, осенью того же года стал членом "парламента" ОРДО.

Напомним, ранее сообщалось, что на "выборах" в ОРДО победил Денис Пушилин, который возглавил "республику" после убийства главаря Александра Захарченко.

Украинская сторона пыталась отреагировать на "выборы", инициировав внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, однако РФ отказалась провести заседание ТКГ. По данным мониторинговой группы ОБСЕ, местные жители жаловались на то, что их принудительно заставляли участвовать в голосовании.