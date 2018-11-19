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Колишній депутат Верховної ради очолив "парламент" ОРДО

Новини » Політика    19.11.2018 - 14:41
Колишній депутат Верховної ради очолив "парламент" ОРДО
Фото: Володимир Бідьовка (з відкритих джерел)

Володимир Бідьовка очолив "народну раду ДНР"

Так званий "парламент" самопроголошеної "Донецької народної республіки" очолив колишній нардеп від Комуністичної партії Володимир Бідьовка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію сепаратистських ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Бідьовка, який є членом фракції "Донецька республіка", очолив "народну раду". Відзначимо, за результатами парламентських виборів 2012 року він був обраний народним депутатом України за списками КПУ.

У 2014 році Бідьовка підтримав антиукраїнський рух на Донбасі, восени того ж року став членом "парламенту" ОРДО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на "виборах" в ОРДО переміг Денис Пушилін, який очолив республіку після вбивства ватажка Олександра Захарченка.

Українська сторона намагалася відреагувати на "вибори", ініціювавши позачергове засідання тристоронньої контактної групи Донбасу, однак РФ відмовилася провести засідання ТКГ. За даними моніторингової групи ОБСЄ, місцеві жителі скаржилися на те, що їх примусово змушували брати участь у голосуванні.

 

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