Комитет ВР утвердил проект изменений в бюджет Украины на 2020

Среди прочего, предусматривается уменьшение финансирования фонда борьбы с COVID-19
Бюджетный комитет Верховной рады утвердил проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Проектом утверждены следующие изменения:
Напомним, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджетный комитет примет окончательное решение об изменениях в бюджет-2020. По его словам, окончательное решение об изменениях в госбюджет будет приниматься на заседании профильного комитета по вопросам бюджета.
Также ранее Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.
Как сообщало РБК-Украина, в проект изменений к государственному бюджету заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5 % ВВП.