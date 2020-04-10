Украина хочет получить кредит Всемирного банка на соцвыплаты во время карантина

Фото: Всемирный банк worldbank.org)

Средства пойдут пенсионерам и получателям социальной помощи

Украина планирует получить кредит от Всемирного банка в размере 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметили в пресс-службе, из этих средств 50 млн долларов пойдут для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.

По данным пресс-службы, в мае Украина планирует получить 50 млн долларов. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и снято ограничение на назначение этого вида поддержки тем, кто потерял работу из-за карантина.

Средства предоставляются как дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышение эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрение дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.