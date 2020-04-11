Бюджетний комітет затвердив проект змін до бюджету України на 2020

Бюджетний комітет затвердив проект змін до Державний бюджет України на 2020 рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко Telegram.

Проектом затверджені наступні зміни:

зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн;

відновлена дотація аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);

додано 21 млн грн на Український інститут при Міністерстві закордонних справ України;

додано 15 млн на національний парк "Софіївка".

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що бюджетний комітет прийме остаточне рішення про зміни до бюджету-2020. За його словами, остаточне рішення про зміни в держбюджет буде прийматися на засіданні профільного комітету з питань бюджету.

Також раніше Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляло РБК-Україна, в проект змін державний бюджет закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або 7,5 % ВВП.