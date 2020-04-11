Бюджетний комітет затвердив проект змін до бюджету України на 2020

Серед іншого, передбачається зменшення фінансування фонду боротьби з COVID-19
Бюджетний комітет затвердив проект змін до Державний бюджет України на 2020 рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко Telegram.
Проектом затверджені наступні зміни:
Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що бюджетний комітет прийме остаточне рішення про зміни до бюджету-2020. За його словами, остаточне рішення про зміни в держбюджет буде прийматися на засіданні профільного комітету з питань бюджету.
Також раніше Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.
Як повідомляло РБК-Україна, в проект змін державний бюджет закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або 7,5 % ВВП.