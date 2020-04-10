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Комитет ВР примет окончательное решение об изменениях в бюджет-2020, - Разумков

Новости » Политика     10.04.2020 - 11:55
Комитет ВР примет окончательное решение об изменениях в бюджет-2020, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава парламента считает, что ВР хватит голосов для принятия законопроекта

Бюджетный комитет соберется доработать проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, окончательное решение об изменениях в госбюджет будет приниматься на заседании профильного комитета по вопросам бюджета.

"Коллеги будут дорабатывать тот проект закона, который есть. Надеюсь, что будут максимально учтены те предложения, которые к нему поданы", - сказал глава Рады.

"Я никогда не видел бюджета, который бы устраивал всех... Будем смотреть, я думаю, что голосов должно хватить, но решение будет принимать зал. Сейчас говорить об окончательном решении и фракций, и депутатских групп, и внефракционных депутатов рано", - добавил спикер.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет в пятницу в 15:00 рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в четверг утром анонсировалось заседание бюджетного комитета, на котором нардепы должны были рассмотреть изменения в бюджет-2020.

Добавим, заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля. Ориентировочное начало - 14:00.

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Новости Украины Верховная РадаизмененияДмитрий РазумковБюджет 2020
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