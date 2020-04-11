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Бюджетний комітет затвердив проект змін до бюджету України на 2020

Новини » Економіка     11.04.2020 - 13:22
Бюджетний комітет затвердив проект змін до бюджету України на 2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед іншого, передбачається зменшення фінансування фонду боротьби з COVID-19

Бюджетний комітет затвердив проект змін до Державний бюджет України на 2020 рік. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко Telegram.

Проектом затверджені наступні зміни:

  • зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн;
  • відновлена дотація аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);
  • додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);
  • додано 21 млн грн на Український інститут при Міністерстві закордонних справ України;
  • додано 15 млн на національний парк "Софіївка".

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що бюджетний комітет прийме остаточне рішення про зміни до бюджету-2020. За його словами, остаточне рішення про зміни в держбюджет буде прийматися на засіданні профільного комітету з питань бюджету.

Також раніше Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляло РБК-Україна, в проект змін державний бюджет закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або 7,5 % ВВП.

У Раді розповіли, скільки передбачено на місцеві вибори у змінах до бюджету-2020 Комітет ВР прийме остаточне рішення щодо змін до бюджету-2020, - Разумков
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