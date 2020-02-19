Бюджетный комитет сегодня рассмотрит отчет Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета сегодня рассмотрит отчет правительства за 2019 год. Об этом сообщил секретарь комитета ВР Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на предыдущем заседании комитета нардепы обсуждали часть, которая касается фискальной политики и исполнения бюджета.

"В комитете мы на предыдущем бюджетном комитете обсуждали часть, которая касается фискальной политики и выполнения бюджета. Это стало частью того отчета. Из других направлений мы будем обсуждать сегодня на комитете", - заявил Цабаль.

Напомним, из-за рассмотрение законопроекта о рынке земли в Верховной Раде невозможно полноценное рассмотрение отчета Кабинета министров Украины, отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, ранее Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Согласно документу, правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.