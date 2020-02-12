Кабмин утвердил промежуточный отчет о своей деятельности

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Отчет правительства подадут в Раду на этой неделе

Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшнем заседании был одобрен промежуточный отчет правительства.

"Он будет подан в парламент на этой неделе. Обсудили серьезно итоги пятимесячной работы… Вместе с отчетом мы планируем говорить о будущем", - добавил Гончарук.

Напомним, Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров создал Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом. По словам Гончарука, это агентство позволит максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

По его словам, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании долга.