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Кабмин утвердил промежуточный отчет о своей деятельности

Новости » Политика     12.02.2020 - 14:20
Кабмин утвердил промежуточный отчет о своей деятельности
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Отчет правительства подадут в Раду на этой неделе

Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшнем заседании был одобрен промежуточный отчет правительства.

"Он будет подан в парламент на этой неделе. Обсудили серьезно итоги пятимесячной работы… Вместе с отчетом мы планируем говорить о будущем", - добавил Гончарук.

Напомним, Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров создал Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом. По словам Гончарука, это агентство позволит максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

По его словам, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании долга.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотчетАлексей Гончарук
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