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В "Слуге народа" объяснили невозможность рассмотрения отчета Кабмина 21 февраля

Новости » Политика     18.02.2020 - 13:42
В "Слуге народа" объяснили невозможность рассмотрения отчета Кабмина 21 февраля
Фото: Давид Арахамия (facebook.com david braun)

Рассмотрение отчета Кабмина блокируют правки в закон о рынке земли

Из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли в Верховной раде невозможно полноценное рассмотрение отчета Кабинета министров Украины. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, народные депутаты смогут только задать вопрос премьер-министру 21 февраля.

"Отчет правительства невозможно рассматривать в нормальном состоянии, пока такая ситуация в парламенте", - заявил Арахамия.

"Будет час вопросов к правительству. Но нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в том числе и кадровые - невозможно в таком режиме сделать, к сожалению", - сказал глава фракции.

Напомним, Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Согласно документу, правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотчетВерховная РадаСлуга народа
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