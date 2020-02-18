В "Слуге народа" объяснили невозможность рассмотрения отчета Кабмина 21 февраля

Фото: Давид Арахамия (facebook.com david braun)

Рассмотрение отчета Кабмина блокируют правки в закон о рынке земли

Из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли в Верховной раде невозможно полноценное рассмотрение отчета Кабинета министров Украины. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, народные депутаты смогут только задать вопрос премьер-министру 21 февраля.

"Отчет правительства невозможно рассматривать в нормальном состоянии, пока такая ситуация в парламенте", - заявил Арахамия.

"Будет час вопросов к правительству. Но нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в том числе и кадровые - невозможно в таком режиме сделать, к сожалению", - сказал глава фракции.

Напомним, Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Согласно документу, правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.