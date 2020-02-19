Бюджетний комітет сьогодні розгляне звіт Кабміну

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На попередньому засіданні комітету нардепи обговорювали частину щодо виконання бюджету

Комітет Верховної ради з питань бюджету сьогодні розгляне звіт уряду за 2019 рік. Про це повідомив секретар комітету ВР Володимир Цабаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на попередньому засіданні комітету нардепи обговорювали частину, яка стосується фіскальної політики та виконання бюджету.

"У комітеті ми на попередньому бюджетному комітеті обговорювали частину, яка стосується фіскальної політики і виконання бюджету. Це стало частиною того звіту. З інших напрямків ми будемо обговорювати сьогодні на комітеті", - заявив Цабаль.

Нагадаємо, через розгляд законопроекту про ринок землі у Верховній раді неможливий повноцінний розгляд звіту Кабінету міністрів України, зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Так, раніше Кабмін оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Згідно з документом, уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проміжний звіт про свою діяльність.