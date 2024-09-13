UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону

Фото: Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Бюджетний комітет Верховної Ради у п'ятницю, 13 вересня, схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 26 членів комітету.

"У ньому скорочення видатків на 137 млрд гривень. З них 115 млрд економія на борзі та 22 млрд - інше. По факту, найбільш зайві видатки, як телемарафон, канал Рада та кешбек ("Національний кешбек" - ред.), не скоротили", - зазначив Железняк

Нардеп додав, що наступного тижня парламент розгляне цей законопроект.

Збільшення видатків на оборону

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Згідно з документом, на потреби оборони запропонували додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

Водночас Комітет з питань бюджету 2 вересня схвалив іншу версію документа. Цим проектом підтримано збільшення надходжень від зростання податків у 2024 році на 30 млрд гривень замість початкових планів уряду збільшити цю цифру до 125 млрд гривень.

3 вересня Рада схвалила в першому читанні проект змін до державного бюджету про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержбюджетВерховна рада