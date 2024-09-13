Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону

Збільшення видатків на оборону

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Згідно з документом, на потреби оборони запропонували додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

Водночас Комітет з питань бюджету 2 вересня схвалив іншу версію документа. Цим проектом підтримано збільшення надходжень від зростання податків у 2024 році на 30 млрд гривень замість початкових планів уряду збільшити цю цифру до 125 млрд гривень.

3 вересня Рада схвалила в першому читанні проект змін до державного бюджету про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

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