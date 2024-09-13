Бюджетный комитет ВР одобрил ко второму чтению увеличение расходов на оборону

Увеличение расходов на оборону

Напомним, в июле Кабинет министров подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Согласно документу, на нужды обороны предложили дополнительно направить 495,3 млрд гривен.

В то же время Комитет по вопросам бюджета 2 сентября одобрил другую версию документа. Этим проектом поддержано увеличение поступлений от роста налогов в 2024 году на 30 млрд гривен вместо начальных планов правительства увеличить эту цифру до 125 млрд гривен.

3 сентября Рада приняла в первом чтении проект изменений в государственный бюджет об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен.

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