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Бюджетний iPhone 18e затримується: скільки коштуватиме й чим відрізнятиметься

11:09 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
Бюджетний iPhone 18e затримується: скільки коштуватиме й чим відрізнятиметься Подорожчання гаджетів відбувається на тлі кризи пам'яті (фото: Getty Images)
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Apple вперше не показала базовий iPhone 18 у вересні на великій презентації - стандартна модель та бюджетний iPhone 18e вийдуть лише навесні 2027 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Чому Apple розділила реліз і коли чекати на новинки?

Вереснева презентація Apple минула без анонсу стандартного iPhone 18 чи доступного iPhone 18e - натомість публіці показали iPhone 18 Pro, Pro Max та інноваційний складаний iPhone Duo.

Очікується, що молодші моделі дебютують навесні 2027 року, ймовірно, у березні або квітні. Завдяки цьому проміжне покоління iPhone 17 залишатиметься на полицях магазинів близько 18 місяців.

Така стратегія має кілька причин:

Оптимізація виробництва: розподіл випуску великої кількості моделей полегшує логістику та ланцюги постачання.

Увага до флагманів: преміальні моделі отримують максимум уваги покупців у ключовий осінній період продажів.

Друге вікно релізів: весняна подія дозволить Apple знову підняти інтерес до бренд-лінійки разом із виходом потенційного iPhone Air 2.

Аналітики також зазначають, що Apple розглядає можливість відмовитися від назви "iPhone 18" для стандартної версії, перетворивши тонкий iPhone Air 2 на основний базис лінійки.

iPhone 18 проти iPhone 18e: чим схожі та чим відрізняються?

Обидві майбутні новинки вийдуть навесні 2027 року, проте матимуть суттєву різницю в позиціонуванні та залізі:

Стандартний iPhone 18 (ціна від 899 доларів)

  • Дисплей 6,3 дюйма з підтримкою плавної частоти ProMotion (до 120 Гц) та зменшеним вирізом Dynamic Island.
  • Апаратна платформа: процесор A20 (2-нанометровий техпроцес), від 9 ГБ до 12 ГБ оперативної пам'яті, а також власні чипи Apple C2 (модем) і N1 (модуль Wi-Fi 7).
  • Камери: подвійний блок на задній панелі (48 МП основний сенсор та 48 МП Ultra Wide), а також оновлена фронтальна камера на 24 МП.
  • Елементи керування: спрощена кнопка Camera Control (підтримує натискання, але позбавлена ємнісного сенсора свайпів ради здешевлення).

Бюджетний iPhone 18e (ціна від 699 доларів)

  • Дисплей 6,1-дюймовий LTPS OLED з базовою частотою 60 Гц (без підтримки Always-On), виконаний з класичним вирізом або Dynamic Island.
  • Апаратна платформа: процесор A20 (2-нанометровий техпроцес), найімовірніше, 9 ГБ оперативної пам'яті, бездротові модулі Apple C2 та N1.
  • Камери: одинарна основна камера на 48 МП та фронтальний модуль на 12 МП.
  • Елементи керування: кнопка Camera Control у цій версії не передбачена.
Читайте більше: Чорний екран та збої Face ID: користувачі скаржаться на баги в iPhone 18 Pro

Чипсет, пам'ять та камери

Обидва смартфони отримають новий базовий чип A20, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом.

Хоча його повні специфікації наразі засекречені, очікується 6-ядерний CPU та суттєво прискорений модуль Neural Engine для роботи зі штучним інтелектом.

Найбільше дискусій викликає обсяг оперативної пам'яті. Аналітики коливаються між 9 ГБ та 12 ГБ, і ця цифра є критичною: саме від обсягу RAM залежить підтримка нових функцій iOS 27 (зокрема, оновлених персоналізованих голосових можливостей Siri та локального диктування).

У системі камер ключові зміни зачеплять стандартну модель - iPhone 18 матиме чутливішу селфі-камеру на 24 МП проти 12 МП у бюджетному 18e.

Ціни

Через зростання вартості компонентів - зокрема DRAM та NAND-пам'яті від Samsung - Apple вже підняла стартові цінники.

Так, актуальні iPhone 17 та 17e досягнули позначок у 899 та 699 доларів. Майбутні iPhone 18 та 18e ризикують зберегти підвищені ціни або додатково подорожчати на момент релізу в 2027 році.

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