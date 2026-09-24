Бюджетный iPhone 18e задерживается: сколько он будет стоить и чем отличаться

Apple впервые не показала базовый iPhone 18 в сентябре на большой презентации - стандартная модель и бюджетный iPhone 18e выйдут только весной 2027 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacWorld .

Почему Apple разделила релиз и когда ждать новинки?

Сентябрьская презентация Apple прошла без анонса стандартного iPhone 18 или доступного iPhone 18e - вместо этого публике показали iPhone 18 Pro, Pro Max и инновационный складной iPhone Duo.

Ожидается, что более молодые модели дебютируют весной 2027 года, вероятно, в марте или апреле. Благодаря этому промежуточное поколение iPhone 17 будет оставаться на полках магазинов около 18 месяцев.

Такая стратегия имеет несколько причин:

Оптимизация производства: распределение выпуска большого количества моделей упрощает логистику и цепи поставки.

Внимание к флагманам: премиальные модели получают максимум внимания покупателей в ключевой осенний период продаж.

Второе окно релизов: весеннее событие позволит Apple снова поднять интерес к бренд-линейке вместе с выходом потенциального iPhone Air 2.

Аналитики также отмечают, что Apple рассматривает возможность отказаться от названия iPhone 18 для стандартной версии, превратив тонкий iPhone Air 2 в основной базис линейки.

iPhone 18 против iPhone 18e: чем похожи и чем отличаются?

Обе будущие новинки выйдут весной 2027 года, однако имеют существенную разницу в позиционировании и железе:

Стандартный iPhone 18 (цена от 899 долларов)

Дисплей 6,3 дюйма с поддержкой плавной частоты ProMotion (до 120 Гц) и уменьшенным вырезом Dynamic Island.

6,3 дюйма с поддержкой плавной частоты ProMotion (до 120 Гц) и уменьшенным вырезом Dynamic Island. Аппаратная платформа : процессор A20 (2-нанометровый техпроцесс), от 9 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти, а также собственные чипы Apple C2 (модем) и N1 (модуль Wi-Fi 7).

: процессор A20 (2-нанометровый техпроцесс), от 9 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти, а также собственные чипы Apple C2 (модем) и N1 (модуль Wi-Fi 7). Камеры : двойной блок на задней панели (48 МП основной сенсор и 48 МП Ultra Wide), а также обновленная фронтальная камера на 24 МП.

: двойной блок на задней панели (48 МП основной сенсор и 48 МП Ultra Wide), а также обновленная фронтальная камера на 24 МП. Элементы управления: упрощенная кнопка Camera Control (поддерживает нажатие, но лишена емкостного сенсора свайпов для удешевления).

Бюджетный iPhone 18e (цена от 699 долларов)

Дисплей 6,1-дюймовый LTPS OLED с базовой частотой 60 Гц (без поддержки Always-On), выполненный с классическим вырезом или Dynamic Island.

6,1-дюймовый LTPS OLED с базовой частотой 60 Гц (без поддержки Always-On), выполненный с классическим вырезом или Dynamic Island. Аппаратная платформа : процессор A20 (2-нанометровый техпроцесс), скорее всего, 9 ГБ оперативной памяти, беспроводные модули Apple C2 и N1.

: процессор A20 (2-нанометровый техпроцесс), скорее всего, 9 ГБ оперативной памяти, беспроводные модули Apple C2 и N1. Камеры : одинарная основная камера на 48 МП и передний модуль на 12 МП.

: одинарная основная камера на 48 МП и передний модуль на 12 МП. Элементы управления: кнопка Camera Control в данной версии не предусмотрена.

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Чипсет, память и камеры

Оба смартфона получат новый базовый чип A20, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу.

Хотя его полные спецификации сейчас засекречены, ожидается 6-ядерный CPU и существенно ускоренный модуль Neural Engine для работы с искусственным интеллектом.

Больше дискуссий вызывает объем оперативной памяти. Аналитики колеблются между 9 ГБ и 12 ГБ, и эта цифра критическая: именно от объема RAM зависит поддержка новых функций iOS 27 (в частности, обновленных персонализированных голосовых возможностей Siri и локального диктования).

В системе камер ключевые изменения коснутся стандартной модели - iPhone 18 будет иметь более чувствительную селфи-камеру на 24 МП против 12 МП в бюджетном 18e.

Цены

Из-за роста стоимости компонентов - в частности DRAM и NAND-памяти от Samsung - Apple уже подняла стартовые ценники.

Так, актуальные iPhone 17 и 17e достигли отметок в 899 и 699 долларов. Будущие iPhone 18 и 18e рискуют сохранить повышенные цены или дополнительно подорожать на момент релиза в 2027 году.