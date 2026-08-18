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Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

15:18 18.08.2026 Вт
2 мин
ОЗУ приятно удивит пользователей
aimg Ольга Завада
Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона Samsung зажгла будущие смартфоны (фото: Unsplash)
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Samsung раскрыла сразу два новых смартфона к презентации. Galaxy A08 и S26 FE засветились в Google Play Console вместе с характеристиками и официальными рендерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Techout Look.

Характеристики и дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетная модель Galaxy A08 4G появилась в базе под номером SM-A085F. Устройство тестировали с 8 гигабайтами оперативной памяти и новой ОС Android 17.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6789V/CD . Чип содержит 2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 гигагерца и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 гигагерца, а также графику Mali-G57.

Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

Samsung готовит мощный бюджетник (скриншот: The rechout Look)

Конфигурация соответствует чипсету MediaTek Helio G99, который использовался в предшественнике Galaxy A07 4G.

Дисплей смартфона имеет разрешение 720 на 1600 пикселей и плотность 300 DPI. Рендер из базы данных показывает экран с каплевидным вырезом, двойную основную камеру и белый цвет корпуса.

Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

Galaxy A08 (скриншот: The rechout Look)

Параметры субфлагмана Galaxy S26 FE

Модель Galaxy S26 FE указана в списке под номером SM-S741U. Она также получила 8 гигабайт оперативной памяти и работает под управлением Android 17.

"Сердцем" устройства стал фирменный чипсет Samsung s5e9955, соответствующий процессору Exynos 2500.

Его архитектура содержит:

  • 1 ядро Cortex-X925 с частотой 3,4 гигагерца;
  • 2 ядра Cortex-A725 с частотой 2,9 гигагерца;
  • 5 ядер Cortex-A725 с частотой 2,35 гигагерца;
  • 2 ядра Cortex-A520 с частотой 1,85 гигагерца;
  • графический ускоритель Samsung Xclipse 950

Экран новинки предлагает разрешение 1080 на 2340 пикселей и плотность 450 DPI.

Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

Galaxy S26 FE тянет на уровень субфлагмана (скриншот: The rechout Look)

Рендер демонстрирует светло-бирюзовый цвет корпуса, а также тройную камеру, расположенную вертикально в овальном блоке.

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