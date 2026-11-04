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Музика без навушників та дзвінки без рук: бюджетні смарт-окуляри Xiaomi вийшли в Європі

14:16 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Xiaomi здійснила європейський реліз бюджетних смарт-окулярів (фото: Xiaomi)

Xiaomi офіційно розпочала продажі смарт-окулярів Smart Audio Glasses у кількох європейських країнах. Пристрій з'явився в офіційних онлайн-магазинах бренду у Німеччині, Франції та Іспанії за ціною 99 євро (близько 5 053 гривень).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.

Характеристики

Розробники позиціонують Smart Audio Glasses як "розумну альтернативу звичайним окулярам".

Користувачі можуть встановлювати лінзи за лікарським рецептом, а також змінювати оправи за допомогою спеціального комплекту Xiaomi Smart Audio Glasses Replacement Kit, який продається окремо.

Пристрій підключається до смартфона через Bluetooth і дозволяє слухати музику або відповідати на дзвінки без використання навушників. Для цього гаджет оснастили ультразвуковим динаміком SLS0820 з відкритим типом акустичної конструкції.

Xiaomi запустила продажі Smart Audio Glasses у Європі (фото: Xiaomi)

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Автономність та інтелектуальне керування

Вбудована батарея забезпечує до 10 годин безперервного прослуховування музики та близько 11 днів роботи в режимі очікування.

Специфікації:

  • Вага гаджета становить 33,4 грама;

  • Захист від пилу та бризок води за стандартом IP54;

  • Вбудована сенсорна панель керування на дужці;

  • Автоматична пауза відтворення при зніманні окулярів з обличчя.

Модель вважається доступнішою альтернативою дорожчим окулярам Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, глобальний реліз яких відбувся трохи раніше.

Примітно, що спочатку гаджет продавався глобально через китайські маркетплейси, а тепер офіційно вийшов на європейський ринок.

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