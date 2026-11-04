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Музыка без наушников и звонки без рук: бюджетные смарт-очки Xiaomi появились в Европе

14:16 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Xiaomi осуществила европейский релиз бюджетных смарт-очков (фото: Xiaomi)

Xiaomi официально приступила к продаже смарт-очков Smart Audio Glasses в нескольких европейских странах. Устройство появилось в официальных онлайн-магазинах бренда в Германии, Франции и Испании по цене 99 евро (около 5053 гривен).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.

Характеристики

Разработчики позиционируют Smart Audio Glasses как "умную альтернативу обычным очкам".

Пользователи могут устанавливать линзы по лекарственному рецепту, а также изменять оправы с помощью специального комплекта Xiaomi Smart Audio Glasses Replacement Kit, который продается отдельно.

Устройство подключается к смартфону через Bluetooth и позволяет слушать музыку или отвечать на вызовы без использования наушников. Для этого гаджет оснастили ультразвуковым динамиком SLS0820 с открытым типом акустической конструкции.

Xiaomi запустила продажи Smart Audio Glasses в Европе (фото: Xiaomi)

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Автономность и интеллектуальное управление

Встроенная батарея обеспечивает до 10 часов непрерывного прослушивания музыки и около 11 дней работы в режиме ожидания.

Спецификации:

  • Вес: 33,4 г;

  • Защита от пыли и брызг воды по стандарту IP54;

  • Встроенная сенсорная панель управления на скобке;

  • Автоматическая пауза воспроизведения при снятии очков с лица.

Модель считается более доступной альтернативой более дорогим очкам Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, глобальный релиз которых состоялся чуть раньше.

Примечательно, что поначалу гаджет продавался глобально через китайские маркетплейсы, а теперь официально вышел на европейский рынок.

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