Музыка без наушников и звонки без рук: бюджетные смарт-очки Xiaomi появились в Европе

Xiaomi официально приступила к продаже смарт-очков Smart Audio Glasses в нескольких европейских странах. Устройство появилось в официальных онлайн-магазинах бренда в Германии, Франции и Испании по цене 99 евро (около 5053 гривен).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.
Разработчики позиционируют Smart Audio Glasses как "умную альтернативу обычным очкам".
Пользователи могут устанавливать линзы по лекарственному рецепту, а также изменять оправы с помощью специального комплекта Xiaomi Smart Audio Glasses Replacement Kit, который продается отдельно.
Устройство подключается к смартфону через Bluetooth и позволяет слушать музыку или отвечать на вызовы без использования наушников. Для этого гаджет оснастили ультразвуковым динамиком SLS0820 с открытым типом акустической конструкции.
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Встроенная батарея обеспечивает до 10 часов непрерывного прослушивания музыки и около 11 дней работы в режиме ожидания.
Спецификации:
Вес: 33,4 г;
Защита от пыли и брызг воды по стандарту IP54;
Встроенная сенсорная панель управления на скобке;
Автоматическая пауза воспроизведения при снятии очков с лица.
Модель считается более доступной альтернативой более дорогим очкам Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, глобальный релиз которых состоялся чуть раньше.
Примечательно, что поначалу гаджет продавался глобально через китайские маркетплейсы, а теперь официально вышел на европейский рынок.