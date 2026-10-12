Прорив Xiaomi: складаний флагман 18 Fold посів перше місце у бенчмарку AnTuTu
AnTuTu опублікувала офіційний звіт із середніми показниками продуктивності Android-пристроїв за вересень. Першу сходинку у свіжому рейтингу зайняв новий складаний флагман Xiaomi 18 Fold.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт AnTuTu.
Кастомний чип і новий стандарт пам'яті
Складаний гаджет від Xiaomi з'явився на ринку близько місяця тому і вже продемонстрував видатні результати завдяки апаратному забезпеченню.
"Серцем" пристрою став фірмовий процесор Xring O3. Попри використання старішого технологічного процесу під час виробництва, чип успішно конкурує з новітнім Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у більшості тестів.
Окрім процесора, значний приріст продуктивності забезпечили інші компоненти:
- рекордний обсяг у 16 гігабайтів оперативної пам'яті;
- накопичувач місткістю 1 терабайт;
- використання передової пам'яті стандарту LPDDR6, що стало індустріальним дебютом на ринку смартфонів.
Зазначимо, що смартфон отримав 7,68-дюймовий внутрішній та 5,38-дюймовий зовнішній дисплей.
Характеристики:
- Пікова яскравість до 4 000 ніт.
- Адаптивна частота оновлення LTPO в діапазоні від 1 до 120 Гц.
- Захисне скло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обох екранах.
- Посилена рамка з міцного алюмінієвого сплаву.
- Фірмовий шарнір нового покоління з триланковою конструкцією, яка огинає екран і забезпечує високу міцність.
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Інші топові позиції у рейтингу AnTuTu
Попри лідерство складаної новинки від Xiaomi, процесори від Qualcomm утримують міцні позиції у верхній частині таблиці.
Наступні три місця у списку зайняли моделі, побудовані на базі передового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:
- Друге місце дісталося смартфону iQOO 16 від бренду Vivo.
- Третю сходинку посів Honor Magic 9 Pro Max.
- На четвертому місці розташувався класичний моноблок Xiaomi 18 Pro Max.
Єдиним представником платформи MediaTek у верхній частині списку став флагман Oppo Find X10 Pro Max на базі чипа Dimensity 9600 Pro, який закрив першу п'ятірку найкращих пристроїв місяця.