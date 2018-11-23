Рада может провалить рассмотрение изменений в Налоговый кодекс

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Без принятия поправок в Налоговый кодекс парламент не сможет перейти в бюджет

Верховная рада Украины может провалить рассмотрение изменений в Налоговый кодекс. Об этом РБК-Украина рассказал Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Олег Кришин.

"Часть поправок не устраивает одну фракцию, часть других не устраивает. Сейчас есть риск не принять изменения в Налоговый кодекс. Есть такая вероятность. Тогда придется вносить или новый законопроект или завтра или через неделю возвращаться к рассмотрению. Возможны разные сценарии, но это форс-мажор", - рассказал Кришин

"Если сейчас не будут приняты изменения к Налоговому кодексу - мы не можем входить в Госбюджет. Это поставит на паузу весь бюджетный процесс", - добавил он.

Заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник в комментарии РБК-Украина также пояснил, что в Раде нет консенсуса проголосовать за поправки.

"Очень много разных лоббистских предложений по правкам к Налоговому кодексу. Очень сложно найти компромисс. Поэтому не проходят правки, которые касаются отдельных вещей. Группы депутатов не поддерживают, потому что не проходят их правки", - рассказал Мельник

Напомним, нардепы приступили к рассмотрению изменений в Налоговый кодекс. После принятия изменений в Налоговый кодекс Рада приступит к рассмотрению бюджета.