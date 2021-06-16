Бюджетная декларация нуждается в доработке. Комитет Рады предоставил свои предложения

Члены комитета отметили, что декларация нуждается в доработке с учетом:

планов парламента и правительства по постепенному повышению прожиточного минимума в Украине;

необходимости финансового обеспечения выполнения решений международных и национальных судов, должником по которым является государство;

потребности в обеспечении реорганизации Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

внедрения активных программ занятости;

увеличения финансовой поддержки ветеранов войны и членов их семей и др.

Член комитета Вадим Струневич отметил, что декларация должна учитывать процесс расширения перечня услуг населению Пенсионным фондом. Также следует предусмотреть дополнительное финансирование на усиление способности местной власти выполнять функции фронт-офиса в сфере соцзащиты населения.

Кроме того, нардеп Анатолий Остапенко предложил дополнить раздел "Государственная политика по делам ветеранов" бюджетной декларации абзацами следующего содержания: совершенствование организации финансовой и юридической поддержки ветеранов войны, членов их семей и создание Украинского ветеранского фонда; улучшение жилищного обеспечения ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников, выплата компенсаций за жилые помещения.

Член комитета подчеркнул, что необходимо обеспечить в полной мере потребности Министерства по делам ветеранов в финансовых ресурсах. По его словам, дополнительная потребность Минветеранов на 2022 год составляет 2849 020,4 тысячи гривен, на 2023 - 3667 954,5 тысячи гривен, а на 2024 - 4387 246,7 тысячи гривен.

Глава комитета Галина Третьякова предложила внести в бюджетную декларацию предложения, изложенные в отдельном мнении.

Предложения, изложенные в отдельном мнении

Предлагается с 2022 года обеспечить финансирование программы реабилитации в соответствии с ЗУ "О реабилитации в сфере здравоохранения". Предусмотрено с 2022-го заложить финансирование накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (программа президента "Вторая пенсия") за счет 2% от НДФЛ и 2% от ЕСВ.

Планируется со следующего года увеличить финансирование Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и создать инфраструктуру для запуска накопительной системы пенсионного страхования.

Глава комитета предлагает предусмотреть расходы на создание Уполномоченного пенсионного фонда - авторизованного пенсионного фонда, решением Кабинета министров.

С 2022 года распределение всех средств по бюджетной программе "Финансовая поддержка общественных объединений лиц с инвалидностью" предлагают проводить исключительно на конкурсной основе.

Также среди предложений к декларации:

с 2023 года обеспечить реорганизацию Фонда соцстрахования и Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы;

обеспечить включение средств, поступающих от уплаты ЕСВ, в госбюджет;

с 2023-го предусмотреть возвращение в домохозяйства уплаченных налогов на сумму размера прожиточного минимума за каждое удерживаемое в домохозяйстве лицо.

"Решением комитета соответствующие предложения и замечания к бюджетной декларации одобрены и вместе с отдельным мнением народного депутата Галины Третьяковой будут переданы КМУ и комитету по вопросам бюджета для учета в работе над декларацией", - говорится в сообщении.