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У бюджеті до другого читання видатки на уряд збільшили на 32%, на Раду - на 18%

Новини » Політика    20.11.2018 - 13:40
У бюджеті до другого читання видатки на уряд збільшили на 32%, на Раду - на 18%
Фото: голова уряду Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

Зокрема, у порівнянні з проектом, який було ухвалено в першому читанні, видатки із загального фонду держбюджету на Апарат Верховної ради пропонується збільшити на 18% - з 1 млрд 667 млн грн до 1 млрд 964 млн грн.

На Секретаріат Кабінету міністрів України видатки зростуть на 32% - з 829 млн гривень до 1 млрд 99 млн грн.

Однак на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та адміністрації президента видатки залишаються без змін - 944 млн грн.

Як писало РБК-Україна, у проекті держбюджету-2019 до першого читання було закладене зменшення видатків на Раду на 5%, на президента - на 11%, на уряд - на 16%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

На субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень Пенсійний фонд отримає 1 млрд гривень від розмитнення "євроблях", - проект бюджету
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