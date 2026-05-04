Бюджет без загального конкурсу: хто з вступників до коледжів має право на пільги у 2026 році

Головне: Спеціальні умови: Пільгові категорії вступників можуть отримати бюджетне місце за результатами співбесіди або творчого конкурсу поза загальним конкурсом.

Пільгові категорії вступників можуть отримати бюджетне місце за результатами співбесіди або творчого конкурсу поза загальним конкурсом. Хто має право: УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти загиблих захисників, сироти, мешканці ТОТ та зон бойових дій.

УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти загиблих захисників, сироти, мешканці ТОТ та зон бойових дій. Механізм переведення: Вступники пільгових категорій, зараховані на контракт, можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця.

Вступники пільгових категорій, зараховані на контракт, можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця. Збільшення місць: Якщо кількість пільговиків перевищує 30% бюджету спеціальності, коледж може просити про додаткові місця.

Якщо кількість пільговиків перевищує 30% бюджету спеціальності, коледж може просити про додаткові місця. Важлива умова: Навіть за наявності пільг необхідно успішно пройти вступне випробування (співбесіду чи конкурс).

Що означають "спеціальні умови"

Деякі пільговики можуть отримати бюджетне місце не лише через загальний конкурс. Зокрема, вступника можуть зарахувати одразу після успішного проходження вступного випробування - співбесіди або творчого конкурсу.

Крім того, передбачений і додатковий механізм: якщо пільговик вступив на контракт, його можуть перевести на вакантне бюджетне місце в межах тієї ж конкурсної пропозиції. Це можливо за умови дотримання правил вступної кампанії та наявності вільних місць.

Хто має право на пільги

До переліку вступників, які можуть бути зараховані на бюджет за спеціальними умовами, входить широкий спектр соціально вразливих категорій. Йдеться не лише про традиційні пільгові групи, а й про осіб, які постраждали внаслідок війни або пов’язаних із нею обставин.

Зокрема, право на такі умови мають особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності. До них прирівнюються й ті, хто наразі проходить військову службу (крім строковиків). Окремо передбачені пільги для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включно з тими, хто має право вступу за співбесідою без складання іспитів.

Суттєву частину переліку становлять діти загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, правоохоронців, а також осіб, які загинули під час Революції Гідності або внаслідок бойових дій за межами України. Пільги також поширюються на вступників, чиї батьки загинули, отримали поранення або стали особами з інвалідністю під час виконання службових чи військових обов’язків.

Окремо визначені категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Також право на спеціальні умови мають вступники з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю та особи, які через стан здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти.

До переліку входять і вступники з тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій або лінії зіткнення, зокрема ті, хто не має статусу внутрішньо переміщеної особи або виїхав після визначеної дати. Також пільги передбачені для осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії, а також для дітей таких осіб.

Крім того, спеціальні умови поширюються на шахтарів із відповідним стажем і їхніх дітей, а також на іноземців і закордонних українців у межах визначених квот. Загалом перелік є максимально широким і охоплює різні групи, які потребують державної підтримки під час вступу.

Як відбувається зарахування на бюджет

Водночас навіть за наявності пільг вступники мають пройти вступні випробування - у формі співбесіди або творчого конкурсу. У разі позитивного результату їх рекомендують до зарахування на бюджетні місця. Виняток становлять випадки, коли абітурієнт самостійно обирає участь лише в конкурсі на контракт і відмовляється від можливості переведення на бюджет.

Окремо передбачений механізм розширення бюджетних місць. Якщо кількість пільговиків, рекомендованих до зарахування, перевищує 30% від загального обсягу бюджету на конкретній спеціальності, заклад освіти може звернутися до державного або регіонального замовника з пропозицією збільшити кількість місць у межах ліцензованого обсягу.

Також правила дозволяють переведення на бюджет вступників, які спочатку були зараховані на контракт. Це можливо за умови, що вони належать до пільгових категорій, успішно пройшли вступні випробування та з’явилися вакантні бюджетні місця.