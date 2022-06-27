Бюджет, планирование и отказы от поставок. В Раде объяснили проблемы с оборонным заказом

В предыдущие годы в Украине постоянно возникали проблемы с выделением средств на государственный оборонный заказ. Кроме того, трудности были и с выполнением заказа.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Как отметил депутат, государственный оборонный заказ формируется военными, а не в комитете Рады, конкретно Генеральным штабом и подается Министерством обороны. "То, что были приобретены те или иные виды вооружения - этот вопрос больше надо адресовать военным, почему был такой выбор", - сказал он.

Вместе с тем, на заседаниях комитета постоянно шли горячие дискуссии, когда рассматривался государственный оборонный заказ.

"Например, некоторые наши военные даже воспринимали "натовские стандарты" как закупку автоматов натовского калибра. Но мы их всегда исправляли и говорили, что не достаточно просто купить винтовку М15 или AR15 калибром 5,56. "Натовский стандарт" - это, прежде всего, слаживание наших воинских подразделений со странами-партнерами", - сообщил Завитневич.

По его словам, каждый год была проблема с объемом средств, которые выделяло государство на военные нужды. Несмотря на обращение в СНБО и Кабинете министров, процент на восстановление или ремонт техники и вооружения постоянно уменьшался. "Также мы ссорились с нашими военными, чтобы они научились планировать и закупать то, что запланировали", - сказал глава комитета Верховной рады.

"С выполнением ГОЗ также была значительная проблема, которая касалась отказа от поставок. Мы очень часто приглашали на заседание комитета экспортеров и поставщиков, они нам говорили: ну извините, мы уже это продали. Доходило до того, что ГОЗ менялся на 10-15-20%, некоторые виды вооружений из него исключали вовсе. Но прогресс за эти годы был, нам удалось намного уменьшить этот процент", - рассказал Завитневич.