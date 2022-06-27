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Бюджет, планування і відмови від поставок. У Раді пояснили проблеми з оборонним замовленням

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 11:45
Бюджет, планування і відмови від поставок. У Раді пояснили проблеми з оборонним замовленням Фото: голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

У попередні роки в Україні постійно виникали проблеми з виділенням коштів на державне оборонне замовлення. Крім того, труднощі були і з виконанням замовлення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

Як зазначив депутат, державне оборонне замовлення формується військовими, а не в комітеті Ради, конкретно Генеральним штабом і подається Міністерством оборони. "Те, що були придбані ті чи інші види озброєння - це питання більше треба адресувати військовим, чому був такий вибір", - сказав він.

Разом з тим, на засіданнях комітету постійно точилися гарячі дискусії, коли розглядалося державне оборонне замовлення.

"Наприклад, деякі наші військові навіть сприймали "натовські стандарти" як закупівлю автоматів натовського калібру. Але ми їх завжди виправляли і говорили, що не достатньо просто купити гвинтівку М15 або AR15 калібром 5,56. "Натовський стандарт"-це, перш за все, злагодження наших військових підрозділів з країнами - партнерами", - повідомив Завітневич.

За його словами, щороку була проблема з обсягом коштів, які виділяла держава на військові потреби. Попри звернення в РНБО і Кабінеті міністрів, відсоток на відновлення або ремонт техніки і озброєння постійно зменшувався. "Також ми сварилися з нашими військовими, щоб вони навчилися планувати і закуповувати те, що запланували", - сказав голова Комітету Верховної Ради.

"З виконанням доз також була значна проблема, яка стосувалася відмови від поставок. Ми дуже часто запрошували на засідання Комітету експортерів і постачальників, вони нам говорили: Ну вибачте, ми вже це продали. Доходило до того, що ГОЗ змінювався на 10-15-20%, деякі види озброєнь з нього виключали зовсім. Але прогрес за ці роки був, нам вдалося набагато зменшити цей відсоток", - розповів Завітневич.

Нагадаємо, в червні 2021 року Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув узгодження оборонного державного замовлення на 2021-2023 роки. Розгляд відбувся в закритому режимі.

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