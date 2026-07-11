Бюджет і контракт: скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році

Чи знизять конкурсний поріг для елітних спеціальностей

Нещодавно спілка ректорів звернулася до міністрав освіти та науки України Оксена Лісового із закликом знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів. Втім МОН заявило, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал.

Раніше ми ділились рейтингом ВНЗ, у яких був найвищий поріг для вступу на бюджетну форму навчання у 2025-му.