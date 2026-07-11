Бюджет і контракт: скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році

Поріг конкурсного бала для вступників у 2026 році залежать від спеціальністі, яку вибрав абітурієнт. Найвищі вимоги на престижні напрямки: медицина, право, міжнародні відносини.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, у 2026 році університети самостійно визначають мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсному відборі у своїх Правилах прийому, проте він не може бути нижчим за державні стандарти.
Порогові бали за спеціальностями:
Фото: що треба знати абітурієнтам про вступ (інфографіка РБК-Україна)
Конкурсний бал формується шляхом переведення тестових результатів кожного предмета НМТ у 200-бальну шкалу з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених Міністерством освіти і науки України для кожної спеціальності.
Нещодавно спілка ректорів звернулася до міністрав освіти та науки України Оксена Лісового із закликом знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів. Втім МОН заявило, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал.
Раніше ми ділились рейтингом ВНЗ, у яких був найвищий поріг для вступу на бюджетну форму навчання у 2025-му.