Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году

Порог конкурсного балла для абитуриентов в 2026 году зависят от специальности, которую выбрал абитуриент. Самые высокие требования на престижные направления: медицина, право, международные отношения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Согласно Порядку приема на обучение в учреждения высшего образования, в 2026 году университеты самостоятельно определяют минимальный конкурсный балл для участия в конкурсном отборе в своих Правилах приема, однако он не может быть ниже государственных стандартов.
Пороговые баллы по специальностям:
Фото: что нужно знать абитуриентам о поступлении (инфографика РБК-Украина)
Конкурсный балл формируется путем перевода тестовых результатов каждого предмета НМТ в 200-балльную шкалу с учетом весовых коэффициентов, установленных Министерством образования и Украины для каждой специальности.
Недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лисовому с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Однако МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.
Ранее мы делились рейтингом вузов, у которых был самый высокий порог для поступления на бюджетную форму обучения в 2025-м.