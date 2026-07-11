Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году

Снизят ли конкурсный порог для элитных специальностей

Недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лисовому с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Однако МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.

Ранее мы делились рейтингом вузов, у которых был самый высокий порог для поступления на бюджетную форму обучения в 2025-м.