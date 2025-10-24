Бюджет-2026: понад половину коштів підуть на оборону, вчителям обіцяють +50% до зарплати

Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю .

Підласа нагадала, що проєкт державного бюджету України на 2026 рік пройшов перше читання у Верховній Раді. За нього проголосували 256 народних депутатів.

Основний пріоритет - оборона

Як повідомила Підласа, у проєкті бюджету передбачено видатки на суму 4,8 трлн гривень, з яких понад 2,8 трлн гривень (58%) спрямують на оборону та безпеку. Третину цієї суми - 955 млрд гривень - складуть витрати на закупівлю та виробництво озброєння, боєприпасів і дронів.

"Оборона залишається першим пріоритетом державного бюджету. Ми плануємо фінансувати її переважно власними ресурсами - податками, митними надходженнями, дивідендами від держкомпаній і внутрішніми запозиченнями", - зазначила Підласа.

Водночас комітет рекомендував уряду збільшити видатки на сектор безпеки та оборони. Зокрема, 21 млрд гривень можуть додатково спрямувати на Службу безпеки України (підрозділ "Альфа") та Службу зовнішньої розвідки.

Зарплати вчителів і викладачів зростуть на 50%

Другим пріоритетом бюджету стане освіта. За словами Підласи, уряд планує підвищити зарплати вчителів середньої школи на 50%. До другого читання буде розроблена нова модель оплати праці педагогів, щоб підвищення відбулося реально.

"Депутати наполягають, щоб вчителі відчули підвищення не лише на папері, а й у своїх зарплатах. Також ухвалено рішення, що на 50% зросте оплата праці викладачів вишів і науковців", - сказала голова бюджетного комітету.

До першого читання на це вже закладено 53 млрд гривень, а до другого може бути додано ще 10-20 млрд гривень.

Дефіцит і міжнародна допомога

Дефіцит державного бюджету у 2026 році становитиме 18,4% ВВП або близько 45,5 млрд доларів. Він покриватиметься за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень.

"Ми очікуємо репараційний кредит від Європейської Ради, який має допомогти профінансувати невійськові видатки. Наразі потреба в міжнародному фінансуванні становить понад 18 млрд доларів", - додала Підласа.