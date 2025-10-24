ua en ru
Бюджет-2026: более половины средств пойдут на оборону, учителям обещают +50% к зарплате

Украина, Пятница 24 октября 2025 12:14
UA EN RU
Бюджет-2026: более половины средств пойдут на оборону, учителям обещают +50% к зарплате Фото: Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бюджет-2026 предусматривает рекордные расходы на сектор безопасности и обороны. Педагогам обещают существенное повышение зарплат.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью.

Пидласа напомнила, что проект государственного бюджета Украины на 2026 год прошел первое чтение в Верховной Раде. За него проголосовали 256 народных депутатов.

Основной приоритет - оборона

Как сообщила Пидласа, в проекте бюджета предусмотрены расходы на сумму 4,8 трлн гривен, из которых более 2,8 трлн гривен (58%) направят на оборону и безопасность. Треть этой суммы - 955 млрд гривен - составят расходы на закупку и производство вооружения, боеприпасов и дронов.

"Оборона остается первым приоритетом государственного бюджета. Мы планируем финансировать ее преимущественно собственными ресурсами - налогами, таможенными поступлениями, дивидендами от госкомпаний и внутренними заимствованиями", - отметила Пидласа.

В то же время комитет рекомендовал правительству увеличить расходы на сектор безопасности и обороны. В частности, 21 млрд гривен могут дополнительно направить на Службу безопасности Украины (подразделение "Альфа") и Службу внешней разведки.

Зарплаты учителей и преподавателей вырастут на 50%

Вторым приоритетом бюджета станет образование. По словам Пидласы, правительство планирует повысить зарплаты учителей средней школы на 50%. Ко второму чтению будет разработана новая модель оплаты труда педагогов, чтобы повышение произошло реально.

"Депутаты настаивают, чтобы учителя почувствовали повышение не только на бумаге, но и в своих зарплатах. Также принято решение, что на 50% вырастет оплата труда преподавателей вузов и научных работников", - сказала глава бюджетного комитета.

К первому чтению на это уже заложено 53 млрд гривен, а ко второму может быть добавлено еще 10-20 млрд гривен.

Дефицит и международная помощь

Дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 18,4% ВВП или около 45,5 млрд долларов. Он будет покрываться за счет внутренних и внешних заимствований.

"Мы ожидаем репарационный кредит от Европейского Совета, который должен помочь профинансировать невоенные расходы. Сейчас потребность в международном финансировании составляет более 18 млрд долларов", - добавила Пидласа.

Напомним, Верховная Рада 22 октября приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

Вместе с проектом бюджета Рада приняла выводы и предложения к бюджету. Документ рекомендует правительству поднять на 50% зарплаты не только учителям, но и преподавателям вузов.

