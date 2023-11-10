Бюджет-2024 для ОПК: на виробництво зброї та дронів піде майже 100 млрд гривень

В ухваленому Верховною радою 9 листопада законі про державний бюджет України на 2024 рік передбачено 94,3 млрд гривень додаткових коштів на виробництво зброї та дронів.

Про те, які видатки на оборону та виробництво зброї в бюджеті-2024, - в матеріалі РБК-Україна .

Для підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: текст закону про бюджет, прес-служба Мінфіну, прес-служба Міноборони, заяви міністра фінансів Сергія Марченка та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Гроші на виробництво зброї та дронів

Як зазначив міністр фінансів Серій Марченко, доходи, отримані від ПДФО з військових, будуть вилучені з місцевих бюджетів та спрямовані до спеціального фонду держбюджету з їх цільовим використанням:

43,3 млрд грн - на виробництво та закупівлю морських дронів і БПЛА,

51 млрд грн на впровадження нових технологій в секторі ОПК та для виготовлення зброї.

Видатки бюджету-2024 передбачені в сумі 3 трлн 355 млрд гривень. Загалом на сектор оборони піде безпеки 1 трлн 692,6 млрд грн. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в бюджеті чітко розставлені пріоритети: "Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".

За його словами, практично 50% видатків піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - сказав він.

Закон про військовий ПДФО

Верховна рада 8 листопада ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до держаного бюджету до кінця війни.

Ресурс від ПДФО з військових (96,3 млрд грн) у 2024 році буде спрямовано до спецфонду держбюджету на конкретні цілі:

45% - для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) - Адміністрації Держспецзв'язку;

45% - Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення.

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.

Бюджет Міністерства оборони

За даними прес-служби Міноборони, видатки міністерства оборони складатимуть 1 трлн 164 млрд гривень, з яких:

862 млрд гривень - на утримання військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту.

265,4 млрд гривень - на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 млрд гривень - на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

Виробництво дронів в Україні

Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в Україні більш ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів порівняно з минулим роком.

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Зокрема, державний концерн "Укроборонпром" запустив серійне виробництво нових ударного далекобійного безпілотника. Такий БПЛА, здатний літати приблизно на 1 тисячу кілометрів, вже виробляється серійно, зокрема, в кооперації з іноземними партнерами.

Директор держконцерну Герман Сметанін повідомив, що Україна має й аналог баражуючого боєприпасу Shahed, і потужніші моделі з більшою дальністю бойового вильоту.