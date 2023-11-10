Бюджет-2024 для ОПК: на производство оружия и дронов уйдет почти 100 млрд гривен

В принятом Верховной радой 9 ноября законе о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.

О расходах на оборону и производство оружия в бюджете-2024, - в материале РБК-Украина .

Для подготовки материала использовались следующие источники: текст закона о бюджете, пресс-служба Минфина, пресс-служба Минобороны, заявления министра финансов Сергея Марченко и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Деньги на производство оружия и дронов

Как отметил министр финансов Серий Марченко, доходы, полученные от НДФЛ с военных, будут изъяты из местных бюджетов и направлены в специальный фонд госбюджета с их целевым использованием:

43,3 млрд гривен - на производство и закупку морских дронов и БПЛА,

51 млрд. гривен - на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия.

Расходы бюджета-2024 предусмотрены в сумме 3 трлн 355 млрд гривен. В целом на сектор обороны уйдет безопасности 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в бюджете четко расставлены приоритеты: "Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".

По его словам, практически 50% расходов уйдет на оборону и безопасность Украины. "Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию", - сказал он.

Закон о военном НДФЛ

Верховная рада 8 ноября приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны.

Ресурс от НДФЛ по военным (96,3 млрд грн) в 2024 году будет направлен в спецфонд госбюджета на конкретные цели:

45% - для производства и закупки спецтехники и оборудования (беспилотники, морские дроны) – Администрации Госспецсвязи;

45% - Минстратегпрома для выполнения программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, внедрения новых технологий и для изготовления продукции оборонного назначения.

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ.

Бюджет Министерства обороны

По данным пресс-службы Минобороны, расходы министерства обороны будут составлять 1 трлн 164 млрд гривен, из которых:

862 млрд гривен – на содержание военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты.

265,4 млрд гривен – на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.

36 млрд гривен – на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

Производство дронов в Украине.

Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов по сравнению с прошлым годом.

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

В частности, государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство новых ударного дальнобойного беспилотника . Такой БПЛА, способный летать примерно на тысячу километров, уже производится серийно, в частности, в кооперации с иностранными партнерами.

Директор госконцерна Герман Сметанин сообщил, что у Украины есть и аналог барражирующего боеприпаса Shahed, и более мощные модели с большей дальностью боевого вылета.