В "Укроборонпромі" заявили про серійне виробництво українських дронів, які летять на 1000 км

Державний концерн "Укроборонпром" запустив серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників. Технічні та функціональні характеристики вітчизняних дронів вищі, ніж в іранських аналогів типу Shahed.

Про це заявив генеральний директор держконцерну Герман Сметанін, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Економічній правді ".

Керівник компанії підтвердив, що такий БПЛА, здатний літати приблизно на 1 тисячу кілометрів, вже виробляється серійно, зокрема, в кооперації з іноземними партнерами.

"Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".

Також Сметанін розповів, що українська сторона має й аналог баражуючого боєприпасу Shahed, і потужніші моделі з більшою дальністю бойового вильоту.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками.", - пояснив він.

Що відомо про новий далекобійний дрон

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" анонсував появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний уражати цілі на відстані до 1000 км, та мають вагу близько 75 кілограмів. Повідомлялося проведення випробувань такого БПЛА.

У грудні минулого року керівник проектів ДК "Укроборонпром" Олег Болдирєв розповідав, що Україна розробила дрон, схожий на іранський "Шахед", але з важливим покращенням, і наш безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів.

В "Укроборонпромі" зазначали, що розробники використовують деякі деталі іноземного виробництва, проте розробка, програмне забезпечення та засоби зв'язку - українські. Також у компанії розповіли про технічні характеристики новинки.