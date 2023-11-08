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Рада схвалила направлення податків з військових на оборону до кінця війни

Україна, Середа 08 листопада 2023 12:44
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Рада схвалила направлення податків з військових на оборону до кінця війни Фото: Рада вилучила податки з військових з місцевих бюджетів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до держаного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, ціна питання в цьому і наступному році для бюджету від законопроекту №10037 становить 214,7 млрд гривень на військові видатки.

Рада схвалила направлення податків з військових на оборону до кінця війни

Рада схвалила направлення податків з військових на оборону до кінця війни

https://t.me/yzheleznyak

Зокрема, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Державна служба спеціального зв'язку на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).

Крім того, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

  • 45% - Державна служба спеціального зв'язку на дрони (прогноз 43 млрд гривень)
  • 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43 млрд гривень)
  • 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд гривень).

Також з 1 січня на військові потреби піде акциз (окрім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Рада не змогла ухвалити цей проект у другому читанні 17 жовтня через неоднозначне ставлення депутатів та направила документ на повторне друге читання.

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