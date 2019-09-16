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Бюджет-2020: Раді пропонують передбачити видатки на оборону в обсязі 5,4% ВВП

Новини » Фінанси    16.09.2019 - 15:26
Бюджет-2020: Раді пропонують передбачити видатки на оборону в обсязі 5,4% ВВП
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, на нацбезпеку та оборону Міноборони пропонується виділити понад 200 млрд гривень

У проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді передбачити видатки на національну безпеку та оборону в обсязі 245 791,8 млн грн. Про це вказано у проекті, опублікованому на сайті парламенту.

Вказана сума складає 5,4 % ВВП.

Зокрема передбачається передбачити:

  • 207 805,7 млн грн - видатки за бюджетними програмами Міноборони, інших суб’єктів сектору безпеки і оборони (з них із загального фонду - 194 796,0 млн грн або на рівні 2019 року з урахуванням рішень Кабінету міністрів України щодо передачі бюджетних призначень);
  • 10 000,0 млн грн - державні гарантії;
  • 27 986,1 млн грн - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою Ради національної безпеки і оборони "Нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону", які будуть розподілені окремо за рішенням РНБО.

Крім того, видатки по загальному фонду пропонується спрямувати, зокрема, на:

  • грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями) - 127 044,3 млн грн;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали - 587,6 млн грн;
  • продукти харчування - 4 582,3 млн грн;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4 446,4 млн грн;
  • створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки - 29 817,8 млн грн;
  • виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності та інші соціальні виплати - 4 336,0 млн грн;
  • будівництво (придбання) житла - 1 822,9 млн гривень.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну Оксана Маркарова анонсувала, що Кабмін планує закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони. Вона підкреслювала, що є окрема нова стаття - кошти, які повинні бути перерозподілені Радою національної безпеки і оборони України.

Як писало РБК-Україна, сьогодні на сайті Ради з'явився проект держбюджету на 2020 рік.

Додамо також, спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що бюджет на наступний рік Кабмін презентує ц парламенті в п'ятницю, 20 вересня.

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