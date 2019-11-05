Бюджет-2020 предусматривает повышение пенсий

Законопроект о государственном бюджете-2020 предусматривает повышение пенсий на размер индексации. Об этом на презентации проекта заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пенсии в 2020 году будут проиндексированы, но вырастут незначительно.

"Для этого нужен ресурс. Нужно, чтобы экономика росла значительно скорей", - подчеркнул Гончарук.

Отметим, исходя из проекта бюджета-2020, расходы на пенсионное обеспечение с учетом индексации закладывают в размере 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

Фото: расходы на социальное обеспечение

Напомним, общие расходы на социальную сферу в следующем году составят 293 млрд гривен.

Отметим, на презентации проекта госбюджета премьер Алексей Гончарук заверил, что правительство не закладывало повышение налогов.